В Мариуполе с целью фальсификации затягивают подсчет голосов

В Мариуполе затягивают подсчет голосов Фото из открытых источников

По предварительным подсчетам, "Слуга народа" не проходит в Мариупольский городской совет

В Мариуполе затягивают процесс подсчета голосов с целью сфальсифицировать результаты выборов в пользу партии "Слуга Народа". Об этом сообщает пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Так, по состоянию на 11 часов утра территориальные избирательные комиссии обработали 2% протоколов. Тогда как около 40 участковых комиссий до сих пор не сдали в ТИКи результаты подсчетов. Также есть комиссии, которые продолжают считать бюллетени на участках.

"По словам наших наблюдателей и членов комиссий в ТИК огромные очереди, а сам процесс принятия протоколов искусственно затягивается. В лучшем случае, за два часа принимаются документы только одного участка", - пояснили в пресс-службе ОПЗЖ.

Также часть комиссий отправляют на пересчет, якобы из-за технических ошибок. Отметим, многие члены комиссий работают без сна и отдыха уже третьи сутки. В связи с этим на участках были зафиксированы случаи, когда людей вывозили кареты скорой помощи.

"По нашему мнению, процесс подсчета затягивают специально! Для того, чтобы попытаться сфальсифицировать количество голосов за партию "Слуга Народа", - убеждены в ОПЗЖ.

В партии заявили, что, по предварительным данным, "Слуга народа" не проходит в Мариупольский городской совет. В частности, президентская партия набирает около 4,8% голосов.

"Именно поэтому комиссии повторно отправляют на пересчет. Судя по всему, пока еще нынешняя мариупольская власть не хочет ударить лицом перед Президентом и делает все возможное, чтобы завести в городской совет хотя бы несколько "зеленых", - отметили в пресс-службе оппозиционной политсилы.

Так, по состоянию на 16 часов в Мариуполе обработано около 80% бюллетеней. По итогам параллельного подсчета, который ведет штаб "Оппозиционной платформы - За жизнь", в городской совет заходят три политические партии: Блок Вадима Бойченко (42,29%), Оппозиционная платформа – За жизнь (37,57%) и Партия Шария (7,4%). Тогда как остальные участники предвыборной гонки, в том числе и "Слуга народа" ( 4,8%) не проходят 5% барьер.

Напомним, недавно сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Юрий Бойко заявил, что "слуги народа" и местные "князьки" будут отвечать за фальсификации и попытки снять оппозицию с выборов.