В Луганской области заработал штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный ОП-ЗЖ, – Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В Луганской области начал работу штаб помощи пострадавшим от пожаров, организованный Оппозиционной платформой - За жизнь". Об этом 10 июля сообщил сопредседатель партии, народный депутат Юрий Бойко.

Как отмечается, ОП-ЗЖ уже сформировала штаб помощи пострадавшим, который возглавил народный депутат Сергей Дунаев.

"Собрали предприятия региона, мэров городов, благотворительный фонд, чтобы всем вместе помочь людям в восстановлении жилья. Вместе формируем строительные бригады. Уже сейчас организована техника для вывоза мусора с территории пострадавших домохозяйств. У нас есть необходимый опыт подобной помощи, когда восстанавливали разрушенные дома в Попасной. Так же будем действовать и сейчас", - отметил Юрий Бойко.

Кроме этого, политик выразил надежду на то, что правительство как можно быстрее окажет необходимую помощь гражданам, которые пострадали в результате пожаров. В свою очередь Бойко от имени политсилы заявил о готовности оказать помощь государству в этом вопросе.

"Надеюсь, со своей стороны, правительство не будет затягивать с помощью от государства. Мы видим, как затягивалось время с помощью пострадавшим от наводнения в западных регионах страны. В этих вопросах не должно быть каких-либо задержек. И мы, как оппозиция, здесь готовы помочь государству. Но в этом вопросе мы - оппозиция, волонтеры - не можем заменить государство. Она тоже должна выполнить свои обязательства перед людьми, которые пострадали", - подчеркнул народный депутат.

Однако, Бойко раскритиковал приоритеты власти. По его словам, вместо законов, направленных на реальную помощь людям, монобольшинство следующую парламентскую неделю снова планирует посвятить принятию закона об игорном бизнесе и повышению зарплат чиновников, ограниченных на период карантина.

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"Вместо важных вопросов, которые сейчас волнуют людей, парламент снова устроит марафон по легализации казино и улучшению материального благосостояния и так не бедных украинских чиновников. Это преступная безответственность", - добавил Юрий Бойко.

Напомним, 6 июля в Луганской области вспыхнули масштабные лесные пожары. В результате этого сгорело более 5000 га леса, 5 человек погибли, еще около 20 пострадали.

Кроме этого, огонь уничтожил около сотни домов. Наибольший ущерб пришелся на села Капитаново, Вороново и Смоляниново, где сгорело 24 жилых дома.