В "ЛНР" заявили, что Киев отодвинул возможный обмен удерживаемыми на непонятный срок

Ольга Кобцева Фото из открытых источников

По словам представителя "ЛНР", Алексей Резников аннулировал договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам

Представитель так называемой "ЛНР" в гуманитарной подгруппе по Донбассу и руководитель рабочей группы "республики" по обмену удерживаемых Ольга Кобцева заявила, что 8 июня на заседании контактной группы представители Киева аннулировали договоренности об обмене информацией по разыскиваемым лицам и тем самым отодвинули возможный обмен на непонятный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, ранее Кобцева сообщала, что представители Киева и "Л/ДНР" договорились об обмене информацией о разыскиваемых лицах. Кроме этого, в пресс-службе Офиса президента Украины заявили, что Киев 7 июня в ТКГ подтвердил готовность к скорейшему взаимному обмену удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" и ждут письменного подтверждения со стороны "республик".

"Данная риторика не отражает действительной картины диалога вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы. Именно в лице Украины были аннулированы договоренности видеоконференции гуманитарной подгруппы от 7 июля", - заявила Кобцева.

По ее словам, координатор гуманитарной группы от ОБСЕ Тони Фриш предложил классифицировать информацию по разыскиваемым лицам в рамках четырех категорий, а также обозначил дату и время предоставления по ним информации.

Также Кобцева отметила, что в ответ на это первый замглавы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Алексей Резников в ходе заседания аннулировал договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам.

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"Именно в лице господина Резникова была аннулирована договоренность гуманитарной группы о времени и сроках предоставления информации по разыскиваемым лицам в связи с предложенными четырьмя категориями посла Фриша. Именно Украина на ходу придумала еще дополнительные две категории, и именно Украина аннулировала саму возможность обмена информацией по разыскиваемым лицам и освобождение людей в очередной раз отложилось на непонятный срок", - отметила Кобцева.

К слову, первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.

Напомним, недавно полномочный представитель РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов по итогам заседания ТКГ заявил, что Киев отказался от договоренностей по обмену удерживаемых лиц, что существенно затормозит процесс обмена и освобождения.