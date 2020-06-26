В лице Третьяковой видим реализацию политики, направленной на снижение количества украинцев, – Дубинский

Александр Дубинский Фото из открытых источников

Парламентарий говорит, что "соросята" хотят избавиться от чрезмерного количества людей

В лице Галины Третьяковой видно конкретную реализацию политики, направленной на снижение количества украинских граждан.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Александр Дубинский.

Парламентарий прокомментировал скандал, который разгорелся после обнародования видео с народным депутатом от "Слуги народа" Галиной Третьяковой, которая заявила о том, что у безработных рождаются "дети низкого качества". По его мнению, это продолжение политики, которую осуществляют так называемые соросята, которые оказались в парламенте, и которая направлена на то, чтобы из Украины уехало как можно больше людей трудоспособного возраста и поехали в страны Европейского Союза, где дефицит рабочих рук.

"А у нас, так сказать, при результате реформ, которые проходили на протяжении 5 лет, наблюдается профицит рабочей силы, потому что мы уничтожили свою промышленность, уничтожили свою легкую, тяжелую промышленность, машиностроение, космос, все уничтожили, оставили только аграрный бизнес и услуги и торговлю, а столько людей для этого не нужно. Соответственно, есть два направления, которые реализируются "соросятами" для того, чтобы избавиться от избыточного количества людей, потому что экономика не может прокормить такое количество голодных ртов. Это, собственно, и объясняет, почему госпожа Третьякова настаивает на сокращении социальных пособий. Нет денег в бюджете. Люди, которые работают, не платят столько налогов для того, чтобы содержать столько безработных или столько детей. Не будем им платить - с одной стороны. А с другой стороны, заметьте, сокращаются условия или средства защиты трудящихся - Трудовой кодекс и профсоюзное движение. Это же все ее Комитет по социальной политике", – сказал Александр Дубинский.

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Парламентарий подчеркнул: "В ее лице мы с вами видим конкретную реализацию политики, направленной на снижение количества украинских граждан. И это намного страшнее ее высказываний, которые она допускает. Я считаю, например, что если госпожа Третьякова и должна покинуть пост главы Комитета по вопросам социальной политики, то не из-за высказываний, а именно из-за логики и политики, которую она реализовывает в своем комитете".

Напомним, народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.

Добавим, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что может уйти в отставку только в случае, если "закроется окно возможностей".