В КСУ объяснили решение об отмене ответственности за недостоверное декларирование

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Суд поддерживает введение ответственности, но требует, чтобы антикоррупционное законодательство четко определило круг субъектов преступления

Конституционный суд Украины поддерживает введение ответственности за недостоверное декларирование, однако антикоррупционное законодательство должно четко определять круг субъектов преступления. Об этом заявил глава КСУ Александр Тупицкий во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, как антикоррупционная, так и судебная реформы должны реализовываться без нарушения принципа независимости судебной власти и с соблюдением принципа конституционности.

"Исследовав состав преступления, предусмотренного статьей 366-1 УК Украины, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что использование юридических конструкций, в которых отсутствует четкий перечень законов, делает невозможным однозначное определение круга субъектов преступления, а отсылочные нормы делают невозможным установление круга их адресатов", - отметил Тупицкий.

В частности, это может привести к тому, что за умышленное непредставление декларации могут быть привлечены лица, которые не являются участниками правоотношений по декларированию.

"С приведенных позиций Конституционного суда Украины усматривается, что законодателем должно быть введено такое антикоррупционное законодательное регулирование, которое обеспечит соблюдение принципа верховенства права, составляющие которого: юридическая определенность, предсказуемость, пропорциональность и соответствие", - добавил глава КСУ.

Новости по теме: ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.