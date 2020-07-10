В Крыму нет проблем с водой для населения, - Данилов

Алексей Данилов УНИАН

По словам секретаря СНБО, население Крыма обеспечено питьевой водой на 100%

Сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения полуострова, ее достаточно для того, чтобы люди ею пользовались. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Право на власть".

По его словам, Украина должна возобновить поставки воды в оккупированный Крым только после того, как полуостров вновь станет украинским.

"До тех пор, пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%. То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно простая, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода", - отметил Данилов.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет помогать Российской Федерации в решении критической ситуации, которая сложилась с водоснабжением в аннексированном ею Крыму.