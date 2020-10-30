В Кривом Роге вскрыта фальсификация в пользу "Слуги народа". Документы

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В Кривом Роге вскрыта фальсификация в пользу "Слуги народа". О вскрытых и документально подтвержденных фактах масштабной фальсификации сообщил участник избирательной кампании Константин Павлов, занявший на выборах криворожского городского головы третье место, передает UA24.

"В Кривом Роге 294 избирательных участка. В Долгинцевском районе проведен пересчет голосов на избирательном участке №121540 (улица Симонова 10, 81-я школа).

Глава комиссии – Демьяненко Инна Анатольевна – от кандидата в мэры Шевчика Д.В. "Слуге народа" Юрию Сова приписано 119 голосов. В первом протоколе комиссии, подписанном головой и всеми членами, было указано, что он набрал 154 голоса. А при пересчете выяснилось, что реально по бюллетеням – 35. Проголосовало всего на участке - 644 человека. Процент фальсификаций посчитайте сами.

Статья 158 ч.2 прим.3 Уголовного кодекса Украины – срок от 3-х до 7-ми лет. Доказательная база полная. Оригинал первого протокола и оригинал уточненного протокола. Надеюсь, что прокуратура и полиция будут служить не "слугам олигархов", а Закону.

Пока - даже не открыто уголовное дело.

P.S. Еще раз – реально было 35. В протоколе "слуге" написали 154", - сообщил Константин Павлов.

Ранее сегодня стало известно, что в административном суде Днепра проводятся слушания по иску к Саксаганской территориальной избирательной комиссии (ТИК). В суд должны были ехать представители избирательной комиссии, однако сделать этого долго не могли. Неизвестные молодые люди спортивного телосложения, приехавшие с поддержкой "34-го канала" принадлежащего тому же олигарху, что и Дмитрий Шевчик, заблокировали выход для представителей Саксаганской ТИК.