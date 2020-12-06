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В Кривом Роге поймали мужчину, который скупал голоса в пользу кандидата Шевчика

Фото из открытых источников

Сегодня в городе - второй тур выборов

В Кривом Роге, где сегодня проходит второй тур выборов городского головы, поймали мужчину, который скупал голоса в пользу кандидата Дмитрия Шевчика.

Сегодня в Кривом Роге проходит второй тур местных выборов – за должность городского голоса борются Дмитрий Шевчик и Константин Павлов. Явка избирателей, по данным общественной сети "Опора", по состоянию на 16 часов составляет почти 28%. На этот час правоохранители зафиксировали два десятка нарушений, одно из них – подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов.

Один из активистов рассказал, что стало известно о подкупе голосов в пользу кандидата Шевчика. Активисты отреагировали на сообщение и поймали человека, который совершал нарушения, и передали правоохранителям.

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"Человек по имени Антон дал объяснения полиции и нам, мне как народному депутату о том, что он находился в 300 метрах от избирательного участка, агитировал провести голосование обычных граждан-избирателей, за что предлагал деньги за одного из кандидатов, который участвует в настоящее время в избирательной кампании", - отметил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") Григорий Мамка.

Напомним, в воскресенье 6 декабря в Кривом Роге проходят выборы городского головы. За должность соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик и единый кандидат от оппозиции Константин Павлов.

 

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