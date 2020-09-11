В Кремле заявили, что встреча Лукашенко и Путина состоится на следующей неделе

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

Визит белорусского президента в Москву запланирован на 14 сентября

В следующий понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко осуществит официальный визит в Москву, где состоятся переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков журналистам.

Также он уточнил, что не планируется подписание никаких документов по итогам переговоров президентов. Также не будет проведена итоговая пресс-конференция по результатам встречи.

В то же время Песков пообещал, что об основных итогах переговоров Путина и Лукашенко Кремль проинформирует. Публичной станет протокольная часть начала встречи двух президентов.

Новости по теме: Союз России и Беларуси: Лукашенко поддержал продолжение интеграции

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин просил его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.