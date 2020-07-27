В Кремле заявили, что РФ не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе

Принятие договоренностей Трехсторонней контактной группы в Москве считают позитивным шагом

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Прессекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участницей данного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, закрепить договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе в "нормандском формате", – это одно дело, а говорить о гарантиях со стороны России нельзя. Что касается использования терминологии относительно ситуации на Донбассе, пресс-секретарь Путина призвал "исходить из тех формулировок, которые есть в минском Комплексе мер".

В свою очередь, Песков считает, что принятие договоренностей – это "очень существенный и положительный шаг в сторону укрепления взаимного доверия и разрядке напряженности на линии соприкосновения". Он отметил важность двустороннего соблюдения обязательств.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. "Режим тишины" вступил в силу с полуночи 27 июля.

В то же время, командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что незаконные вооруженные формирования с начала суток уже дважды нарушили режим полного прекращения огня.