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В Кремле заявили, что к "нормандской" встрече Украина должна принять десятки законов

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак Фото из открытых источников

Речь идет о выполнении решений, которые были приняты на саммите 9 декабря

Заместитель главы администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак  в пятницу, 3 июля, заявил, что Украина до проведения встречи в "нормандском формате" на высшем уровне должна принять десятки законов. Об этом сообщает ТАСС

По словам Козака, во время встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" о встрече на уровне министров речь не шла. Зато были попытки определить конкретные даты встречи на высшем уровне. Однако, российский политик заверил, что об этом говорить рано, потому что Украине нужно выполнить те решения, которые были приняты на саммите 9 декабря.

"Это десятки различных законов, которые нужно не только разработать [украинской стороне], но и согласовать с Донбассом, а это тоже непросто", - отметил Козак.

Также заместитель главы администрации президента РФ добавил, что после этой встречи стороны приблизились к тому, чтобы на ближайшем заседании ТКГ приняли конкретный комплекс дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе.

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Однако, по его словам, стороны должны договориться, как будут жить вместе и "по какой траектории будут двигаться к совместной жизни".

"Тогда и не будет никаких стимулов для перестрелки", – заверил Козак и добавил, что на переговорах "европейские партнеры пытаются демонстрировать объективность".

Напомним, накануне Украина, Франция и Германия заявили о готовности приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Парижского саммита и приблизить проведение встречи в Берлине, однако Россия взяла паузу в этом вопросе.

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