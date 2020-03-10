Президент РФ встретился с Вячеславом Володиным и Виктором Медведчуком

Встреча президента РФ с Виктором Медведчуком и Вячеславом Володиным Фото из открытых источников

Владимир Путин провёл встречу с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Об этом сообщает официальный сайт президента РФ.

Как говорится в сообщении, на встрече обсуждалась идея создания парламентского измерения "нормандского формата".

Президент РФ во время встречи заявил, что инициатива создать парламентское измерение "нормандского формата" – хорошая идея.

"Конечно, если парламентарии в Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится – надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться. Я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать – это пожелать Вам успехов", – заявил Владимир Путин.

"Действительно, когда мы встречались с Вами в Санкт-Петербурге в декабре, я рассказывал о создании межфракционного депутатского объединения именно в плане "нормандского формата", привлечения парламентариев всех четырёх стран, главы государств которых составляют "нормандский формат", объединиться в вопросах приближения мира в Украине и выполнения Минских соглашений. Вы тогда называли это очень метко "парламентским измерением нормандского формата".

Так это и пошло. И когда я встречался в Париже и с представителями Сената, и Национального собрания, потом в Бундестаге, когда мы проводили встречу, то, в общем-то, это название укоренилось – "парламентское измерение "нормандского формата".

И были предложения, как, собственно говоря, и сегодня – я за это благодарю Вячеслава Викторовича – на встрече с делегацией Государственной Думы Российской Федерации о том, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение. То есть парламенты, делегации парламентов всех четырёх стран, государств, которые сегодня и представляют "нормандский формат". И действительно, для того, чтобы оказать содействие главам государств в вопросах мирного урегулирования.

Мы понимаем, что вы справитесь, но мне кажется, что парламентский потенциал, тем более если исходить их того, что в Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями – и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, – то помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной: убедить наших депутатов о том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир в Украине", - отметил Виктор Медведчук.

Напомним, в ноябре 2019 года в Верховной Раде Украины было создано Межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция", которое возглавил Виктор Медведчук.

В декабре того же года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением создать межпарламентский формат "нормандской четверки". Президент России поддержал инициативу украинской стороны и поручил проработать этот вопрос председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

В январе текущего года представители "Оппозиционной платформы – За жизнь" презентовали инициативу "Парламентского измерения "нормандской четверки" членам Сената Франции, депутатам Национального собрания и представителям дипломатических и деловых кругов Франции. Позже подобная презентация состоялась в немецком Бундестаге.