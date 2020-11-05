В Кремле считают, что часть украинского плана по Донбассу, озвученного Кравчуком, противоречит Минским договоренностям

Дмитрий Песков Фото из открытых источников

Также пресс-секретарь президента РФ не знает, был ли украинский план по достижению мира на Донбассе передан Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что часть украинского плана по урегулированию конфликта на Донбассе, который сегодня озвучил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, противоречит Минским договоренностям. Об этом сообщает " ТАСС ".

"Насколько я понимаю, там (в тексте плана, - ред.) речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях... То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков заявил, что не знает, был ли передан план Украины по Донбассу российской стороне, а также затруднился ответить на вопрос, изучен ли этот план Москвой.

"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал он.