В Кремле считают, что часть украинского плана по Донбассу, озвученного Кравчуком, противоречит Минским договоренностям
Также пресс-секретарь президента РФ не знает, был ли украинский план по достижению мира на Донбассе передан Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что часть украинского плана по урегулированию конфликта на Донбассе, который сегодня озвучил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, противоречит Минским договоренностям. Об этом сообщает "ТАСС".
"Насколько я понимаю, там (в тексте плана, - ред.) речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированных в минских договоренностях... То, что вы упомянули, говорит об определенных расхождениях с минским комплексом мер", - сказал представитель Кремля.
При этом Песков заявил, что не знает, был ли передан план Украины по Донбассу российской стороне, а также затруднился ответить на вопрос, изучен ли этот план Москвой.
"Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план как-то передан российской стороне. Я этого просто не знаю", - сказал он.
Тем не менее Песков отметил, что эти шаги, "безусловно, необходимы для того, чтобы сформулировать позицию".
Кроме того, представитель Кремля дал свою оценку относительно проведения "нормандской встречи".
"Встреча глав государств ради встречи происходить не может. Она может и должна происходить ради определенного результата... Результат, как минимум, должен заключаться в подведении итогов выполнения ранее достигнутых договоренностей между главами государств и правительств", - подчеркнул он.
Напомним, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук представил украинский "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы включает демилитаризацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021 года и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года.
Глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что в плане предусмотрен допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам не позднее середины ноября и обмен по принципу "всех на всех" не позднее 15 декабря 2020 года.