В Кремле ответили на обращение Кадырова к Зеленскому о Донбассе

ТАСС

По словам пресс-секретаря президента, Москва действительно хотела бы увидеть исполнение Киевом своих обязанностей в рамках минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом сделать первый шаг к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой, передаёт РБК.



Комментируя предложение главы Чечни позвонить Путину и объявить об окончании гражданской войны, Песков согласился с утверждением, что происходящее на Украине — внутриукраинский конфликт.



"Нам хотелось бы, чтобы президент Зеленский выполнил обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", — пояснил пресс-секретарь главы государства.



На прошлой неделе Песков заявил, что Москву беспокоят заявления Киева, что минские соглашения теряют свою актуальность, а потому их надо пересмотреть или заменить более современным документом. "Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине", — отметил он.



Поводом для обращения Кадырова, которое глава Чечни опубликовал 18 июля в своем Telegram, стало интервью Зеленского, в котором тот прокомментировал свои извинения перед главой Чечни за оскорбительный видеоролик в украинской юмористической программе несколько лет назад. По мнению Кадырова, Зеленский начал юлить и вилять, а потому должен подтвердить свои извинения.



"Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко. Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Гордыня или чужая воля?" — написал Кадыров.