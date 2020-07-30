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В Конгрессе США не поддержали идею Трампа о переносе выборов

Трамп не хочет проводить выборы по почте

Представители Конгресса США не поддержали идею президента Дональда Трампа о переносе выборов на другую дату, против выступили как представители Демократической, так и Республиканской партии. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что не поддержали идею Трампа много республиканцев, среди которых лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл и глава Республиканской партии в Палате представителей Кевин Маккарти.

"Никогда в истории федеральных выборов мы не отменяли выборы, и мы должны идти вперед с нашими выборами", - сказал Маккарти.

Также отклонили идею переноса выборов в Демократической партии. В частности, председатель комитета Палаты представителей по надзору за безопасностью выборов демократ Зои Лофгнер заявила, что перенос выборов возможно лишь после решения Конгресса.

"Ни при каких обстоятельствах мы не рассмотрим это, чтобы учесть неумелый и случайный ответ президента на пандемию коронавирус или поверить в ложь и дезинформацию, которую он распространяет в отношении того, как американцы могут безопасно подавать свои бюллетени", - сообщила Лофгнер.

Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией в США предлагается больше использовать дистанционный метод голосования во время выборов.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал отсрочить проведение выборов президента. По его мнению, на результаты могут повлиять фальсификации во время голосования по почте

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