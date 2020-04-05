В Киеве совершено нападение на активистов молодежного крыла ОПЗЖ

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В воскресенье, 5 апреля, на активистов молодежного крыла ОПЗЖ было совершено нападение.

Во время акции по раздаче масок к молодым людям подошли двое неизвестных, которые представились местными жителями.

Один из них попытался вырвать коробок с масками у нашего активиста. Далее со стороны неизвестных пошли оскорбления в адрес политической силы ОПЗЖ и благотворительной деятельности молодежного крыла.

"Во время акции к нам подходили люди, брали маски, благодарили. Ведь сейчас даже в супермаркеты не пускают без масок. Когда подошли эти трое - они сначала взяли маски, а затем бросили их в лицо нашему активисту. Дальше завязалась драка", - рассказывает Сергей Арефьев, руководитель киевской городской организации.

"В такое время люди должны объединиться, а не враждовать из-за каких-то политических убеждений. Наша политическая сила помогает всем, не разделяя украинцев на правильных и неправильных, не разделяя на идейно наших или не наших, как это делала предыдущая власть. И то, что сегодня произошло - это яркий пример последствий режима Петра Порошенко. Мы почему-то не видим их единомышленников на передовой борьбы с пандемией. Не видим, чтобы они так же раздавали средства индивидуальной защиты. Зато постоянно наблюдаем шкодничество с их стороны и попытки разделить страну", - говорит Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

На место происшествия активисты Молодежного крыла вызвали патрульную полицию.