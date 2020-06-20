В Киеве презентовали партию "Пропозиція"

Руководители ряда украинских городов презентовали партию "Пропозиція". Они уверяют, в партию войдут люди, которые стремятся объединять страну на основе профессионализма и конструктивной позиции. Это и есть "пропозиція".

Об этом сообщили в эфире на телеканале ZIK.

"Мы надеемся, что наша политическая сила будет той профессиональной силой, в которую поверят наши избиратели и мы сможем оправдать их надежды. "Про" означает "профессиональный", "Про" означает "надежный" И мы именно такую надежность политсилы предлагаем нашим гражданам", – отметил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

Программу деятельности обещают обнародовать в июле. Уже сейчас анонсируют, что главная цель – построить эффективную систему местного самоуправления, которое в состоянии обеспечить благополучие каждого гражданина. Поэтому в партию готовы принять всех неравнодушных.

"В первую очередь это будет касаться распределения полномочий между центральной властью и властью на местах, расширением прав территориальных громад, начиная от принятия муниципального кодекса и передачи экологического контроля на местах, создание муниципальной полиции общественного порядка. Все, кто готов решать проблемы территориальной громады и голосовать за проблемы территориальной громады, мы со всеми найдем общий язык", – говорит городской голова Днепра Борис Филатов.

Партийцы стремятся донести к политической верхушке, что местное самоуправление – важный элемент властной вертикали, способный обеспечить успешное развитие Украины.

"Нужно сделать такой механизм общения местной власти и государственной, центральной власти, чтобы и там слышали, и там слышали, и одновременно оперативно реагировали", – подчеркнул городской голова Николаева Александр Сенкевич.

А ближайшая цель представителей политической силы — победа на октябрьских местных выборах по всей стране.

Напомним, 19 июня лидеры местного самоуправления сообщили о создании партии "Пропозиція". Цель новосозданной политической силы – построение в стране эффективной системы местного самоуправления.