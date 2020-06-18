В Киеве презентовали Гражданское движение "Патриоты - За жизнь"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Гражданское движение "Патриоты - За жизнь" объединит людей, желающих вернуть мир, порядок и уважение к героическому прошлому Украины. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в ходе учредительного съезда движения в четверг в Киеве.

"Наша задача - объединиться и противостоять хаосу, аморальности, беспределу. Мы - мужчины, и мы должны дать мир нашим семьям, нашим детям. Мир, за который мы должны бороться, который мы должны оберегать. Мир - это цель нашей организации. И здесь нет политики. В основе нашего движения - мораль, честь совесть, правда, дружба. Мы даём старт движению, которое позволит возродиться нашей великой Украине", - сказал он.

Илья Кива отметил, что одним из направлений деятельности "Патриотов - За жизнь" будет защита истории Украины: "Героического прошлого наших предков, которое сегодня попирается, и которое уже якобы стыдно вспоминать. Я говорю о победе в Великой отечественной войне. Мы должны чтить память наших дедов, наших героев, которые отдали жизнь, чтобы у нас была возможность воспитывать детей, жить, учиться", - отметил он.

Говоря о членстве в движении "Патриоты - За жизнь", политик отметил, что единственный критерий - желание вернуть в Украину мир и порядок.

"Мы не ограничиваем кандидатов на вступление ни возрастом, ни родом занятий, ни политическими предпочтениями. В основе нашего гражданского движения стоять будут те люди, которые готовы к борьбе, самопожертвованию, защите. Мы это делаем во имя будущего наших детей. И мы должны вернуть на нашу землю законность, порядок, восстановить веру в страну и государство. Именно поэтому мы называем себе патриотами", - подытожил Илья Кива.

Свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", соучредитель движения "Патриоты - За жизнь" Виктор Черный отметил, что участники съезда единогласно подтвердили позицию о поддержке законности.

"Мы привержены идее чёткого соблюдения закона и правопорядка, и мы категорически против беспредела, происходящего в стране. Мы начинаем структуризацию нашего движения по всей стране и будем принимать участие в мероприятий наряду с нашими ветеранами", - сказал он.