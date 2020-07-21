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В Киеве началась встреча президентов Украины и Швейцарии

Встреча президентов Украины и Швейцарии Скриншот видео

Официальная церемония встречи проходит в Мариинском дворце

Сегодня, 21 июля, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Официальная церемония встречи началась в 11 часов в Мариинском дворце.

Добавим, на 12.50 запланирована совместная встреча президентов с представителями СМИ.

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Как сообщалось ранее, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга посетит Украину с государственным визитом 20-23 июля.

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