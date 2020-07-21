В Киеве началась встреча президентов Украины и Швейцарии
Официальная церемония встречи проходит в Мариинском дворце
Сегодня, 21 июля, началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарской Конфедерации Симонетты Зоммаруги.
Трансляцию вел телеканал ZIK.
Официальная церемония встречи началась в 11 часов в Мариинском дворце.
Добавим, на 12.50 запланирована совместная встреча президентов с представителями СМИ.
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Как сообщалось ранее, президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга посетит Украину с государственным визитом 20-23 июля.