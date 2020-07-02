В Киеве чиновник и депутат обвинили друг друга в нападении

Юрий Таций и Владимир Назаренко Фото с открытых источников

Конфликт между политиками возник из-за документов

В четверг, 2 июля, между председателем Департамента градостроительства КГГА Юрием Тацием и депутатом Киевского городского совета Владимиром Назаренко произошел конфликт. Чиновник заявил, что его "агрессивно настроенный депутат" нанес ему несколько ударов, однако Назаренко заверил, что он сам стал жертвой чиновника. Об этом Таций и Назаренко сообщили в Facebook.

"Сегодня в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА произошла очень неприятная ситуация. В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроен депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а потом "перешел к действиям" – уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно решить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов", – заявил Юрий Таций и добавил, что находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

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В свою очередь депутат отметил, что он хотел пересмотреть и перенести документы, однако чиновник полез к нему с кулаками.

"Заместитель главного архитектора Юрий Таций напал на меня, ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь. Все из-за незаконных документов, которые я хотел положить главному архитектору на стол", – добавил Назаренко.

По словам чиновника, после инцидента он вызвал полицию, которая составила протокол на депутата и сейчас проводит расследование.

Кроме этого, Таций добавил, что в его кабинете есть система видеофиксации, и все материалы по ней также переданы полицейским.

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