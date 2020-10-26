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В Кабмине предложили новый формат общения граждан с министрами

Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Общение будет происходить в формате 30-минутного диалога

В Кабинете министров хотят ввести новый способ общения с членами правительства и другими представителями органов исполнительной власти. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель КМУ в Верховной Раде Украины Василий Мокан. 

"Начинаем новый формат интерактивного общения с министрами и другими высокопоставленными чиновниками Кабмина. Цель проекта - наладить еще более открытую публичную коммуникацию с чиновниками, информировать общество о текущем состоянии реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности страны, а также способствовать более тесному взаимодействию между исполнительной и законодательной ветвями власти", - рассказал Мокан.

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Он также рассказал, формат проекта предусматривает 30-минутный диалог с министрами и другими должностными лицами ЦОИВ о приоритетах в их деятельности и законодательных инициативах на ближайший год. Также будут озвучены актуальные вопросы от народных депутатов, экспертов и активных граждан.

Анонсировано, что первым гостем станет министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Как отмечается, задать вопрос можно в комментариях к посту Мокана, а общение с министром будут транслировать в YouTube-канале представителя Кабмина. 

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Напомним, ранее в Кабмине заявили, что Украина, в соответствии с Рамочной программой партнерства с ООН на 2018-2022 годы, планирует привлечь почти 675 млн долларов.

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