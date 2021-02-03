live
Новости » Политика Читати новину українською

В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

По словам Михаила Федорова, для их проведения нужно доверие людей к цифровому государству

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству, заявил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, от властей зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро будут запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

"Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровой государству, тогда не получится провести электронные выборы", - рассказал он.

Новости по теме: В Украине пока преждевременно вводить интернет-голосование, - председатель ЦИК

Напомним, ранее политолог Александр Лазарев заявлял, что голосование в режиме онлайн может быть фактически новой первопричиной для фальсификации выборов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кузьмин: Суд обязал ГБР возбудить дело против адвоката Порошенко за попытку обвинить ОПЗЖ во вмешательстве в американские выборы Радухин: Если Порошенко и будет на инаугурации Байдена, то разве что за деньги "Оскорбление государства": Мосийчук назвал, кто единственный из украинских политиков может побывать на инаугурации Байдена Кузьмин: Порошенко = Зеленский. Армія. Мова. Віра = Тарифы. Вакцина. Мова = циничное, подлое и преступное вранье
Loading...

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
LIVE | Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: закрытие телеканалов NEWSONE, ZIK и 112 Украина
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу