В Кабмине назвали условие для проведения электронных выборов

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров Facebook

По словам Михаила Федорова, для их проведения нужно доверие людей к цифровому государству

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров считает, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Для их проведения нужно доверие людей цифровому государству, заявил он в интервью РБК-Украина.

По его словам, от властей зависит уровень доверия к цифровым технологиям. Если быстро будут запускать государственные электронные услуги, а люди будут уверены в безопасности, то и у общества появится потребность в этом.

"Я считаю, что проблема электронных выборов - не технологическая, а ментальная. Это проблема доверия и отношения. Если мы не сделаем так, чтобы люди доверяли цифровой государству, тогда не получится провести электронные выборы", - рассказал он.

Напомним, ранее политолог Александр Лазарев заявлял, что голосование в режиме онлайн может быть фактически новой первопричиной для фальсификации выборов.