В Италии призвали украинскую власть решительно остановить насилие со стороны радикалов

AFP

Для того, чтобы быть в Европе, - нужно уважать права человека. И в первую очередь - в своей стране. Поэтому украинской власти необходимо решительно остановить насилие со стороны радикалов, которые, пренебрегая законами, совершают расправу над людьми по всей стране. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил член сената Италии от Демократической партии Роберто Рампе.

"Мы все верим, что Украина - очень интересная и важная страна для Европы. Мы хотим, чтобы Украина вошла в Евросоюз и стала неотъемлемой частью Европы. Но мы должны сказать и напомнить всем украинцам и украинскому правительству в частности: чтобы быть в Европе - нужно уважать права человека. И подобные выпады насилия несовместимы с европейской цивилизацией. Мы имеем аналогичные проблемы в других странах Европы. Но их правительства должны делать практически все возможное, чтобы остановить насилие такого рода. Поэтому мы просим украинское правительство делать больше и быть более решительным против насилия такого рода", - подчеркнул он.

Он не исключил, что Евросоюз может принять соответствующее заявление.

"У нас сильные взаимоотношения, поэтому, основываясь на них, ЕС может попросить Украину ради поддержания этих отношений продемонстрировать более решительные действия против насилия такого рода. Я считаю, мы должны делать больше. Экстремисты и активисты часто используют конфликт на Донбассе как оправдание атак на оппозицию и тех, кто придерживается иного мнения", - добавил Рампе.

Итальянский депутат подчеркнул: ни один человек ни в одной демократической стране не может стать жертвой собственных взглядов.

"Я был одним из тех парламентариев, которые решительно осудили действия России на Донбассе и в Крыму. Я занимался международными вопросами Украины. Но никакие действия не могут оправдать насилие такого рода. Никто ни в одной демократической стране не может стать жертвой собственного мнения", - подчеркнул он.