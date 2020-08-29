В Хмельницком прошел форум сторонников партии "За майбутнє" - презентовали местное отделение партии

В Хмельницке провели форум сторонников партии "За майбутнє". Презентовали местную ячейку. На съезде собрались представители разных профессий – предприниматели, аграрии, медики и педагоги. Народный депутат и лидер хмельницкой команды политсилы "За майбутнє" Сергей Лабазюк отмечает, что главный критерий отбора команды - это профессионализм, ведь запрос общества на новую политическую силу, в которой бы сплотились опытные управленцы действительно очень злободневно, говорится в сюжете телеканала ZIK.

"Мы сегодня поставили себе цель сплотить всю Хмельниччину не зависимо от того, кто под какими политическими флагами был раньше. Нас интересуют профессиональные в первую очередь люди. И те профессиональные люди, которые сегодня объединяются под флагом "За майбутнє" мы действительно пойдем вместе творить общее будущее", - отмечает лидер хмельницкой команды.

Председатель партии Игорь Палица рассказал, что главная задача новой политической силы - децентрализация.

"Мы везде формируем команды, наша команда будет состоять из каждого кусочка, области, ОТГ Украины. Мы будем самой децентрализованной партией Украины, потому что она строится снизу вверх. И точно также мы сделаем с Украиной, мы сделаем ее децентрализованной и сверху заберем все и отдадим вниз. Это наша основная задача, чтобы люди внизу почувствовали, что они хозяева на этой земле, а не слуги какой хозяев", – отметил Палица.

"Профессиональная команда, и она способна поднять людей и верю в то, что минимум 50% депутатов пройдет в облсовет, в городской совет и в объединенные общины", – добавил сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

После презентации партии новосозданная команда поехала в детскую больницу, после чего встретилась с предпринимателями и преподавателями местного училища.