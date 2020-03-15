В Харьковской области начались промежуточные выборы в ВР
Фактов подкупа во время осуществления избирательного процесса выявлено не было
Сегодня, 15 марта, в Харьковской области начались промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Известно, что для обеспечения охраны публичного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий было привлечено 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.
Всего на территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков.
Отмечается, что избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя.
В избирательный бюллетень включено 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 – самовыдвиженцы.
По данным движения "Честно", сейчас на участках мало избирателей.
Это связывают с тем, что несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавируса и распространяли видео с госпитализации, но оказалось, что у человека был грипп.
Как сообщалось ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.