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В Харьковской области начались промежуточные выборы в ВР

Фото: ОО "Опора"

Фактов подкупа во время осуществления избирательного процесса выявлено не было

Сегодня, 15 марта, в Харьковской области начались промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

Известно, что для обеспечения охраны публичного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий было привлечено 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.

Всего на территории Зачепиловского, Лозовского, Красноградского, Сахновщинского и Кегичевского районов работают 189 избирательных участков.

Отмечается, что избирательные участки в Харьковской области начали свою работу вовремя.

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В избирательный бюллетень включено 37 кандидатов. Из них 27 человек являются выдвиженцами политических партий, 10 – самовыдвиженцы.

По данным движения "Честно", сейчас на участках мало избирателей.

Это связывают с тем, что несколько дней назад в городе распространили информацию о том, что здесь зафиксирован первый случай коронавируса и распространяли видео с госпитализации, но оказалось, что у человека был грипп.

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Как сообщалось ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО по борьбе с коронавирусом.

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