В Харькове "Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила антикризисную платформу для помощи городу

Андрей Спасский Депо Харьков

В Харькове "Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила антикризисную платформу для помощи городу и горожанам. Об этом заявил член политсовета ОПЗЖ Андрей Спасский.

По его словам, это будет постоянно действующий проект, благодаря которому депутатский корпус города будет активнее решать проблемы Харькова. На базе платформы действует контакт-центр, куда горожане смогут обращаться со своими проблемами, а также мобильные группы, которые будут выезжать по районам, осматривать проблемные места. После этого, по словам Спасского, будет составляться документ, смета, и выноситься на рассмотрение в сессионный зал горсовета.

"Мы пошли непосредственно к харьковчанам их отели посмотреть, действительно ли все так красиво в Харькове, как это показывают телеканалы. Мы увидели совершенно другую картину. Мы увидели текущие крыши, старые коммуникации, в подвалах по колено воды, грязные подъезды. Поэтому мы решили сделать такую платформу, постоянно действующую - это не выборный проект, а постоянно действующая платформа для работы депутатского корпуса в Харькове. То есть, мы собираем проблемы микрорайонов, вносим на эту платформу, проверяем их. У нас работают постоянно действующий контактный центр, у нас работают мобильные группы по этим вопросам. То есть, мы проверяем этот вопрос, выносим, составляем смету, бюджетирование, и на основании этого мы будем это выносить в сессионный зал. Мне бы хотелось тогда посмотреть на этих кнопок, которые там сидят, которые не проголосуют за инициативу людей. То есть, это непосредственно, будем считать, мини-общественное слушание по распределению бюджетных средств города Харькова, куда их направить, или там на фонтан за 90 млн, или там на ремонт 150 домов. Я думаю, что харьковчане оценят эту инициативу", - отметил он.

Спасский подчеркнул, что к антикризисной платформе смогут присоединиться все политические силы, которые искренне хотят помочь городу.

"Это платформа контроля депутатского корпуса. Она открыта, и мы на нее пригласили все силы политические, в том числе и наших оппнентов... Это платформа, которая будет в себя вбирать многоэтапные направления. Это начиная и от распределения бюджета, это и борьба с наркотиками, это и молодежной политики, образования. То есть, по сути, это будет открытая платформа, в которой каждый харьковчанин или каждый украинец может увидеть, как распределяется бюджет города Харькова, как он тратится", - добавил он.