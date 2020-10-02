live
Новости » Политика Читати новину українською

В Харькове "Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила антикризисную платформу для помощи городу

Андрей Спасский Депо Харьков

В Харькове "Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила антикризисную платформу для помощи городу и горожанам. Об этом заявил член политсовета ОПЗЖ Андрей Спасский.

По его словам, это будет постоянно действующий проект, благодаря которому депутатский корпус города будет активнее решать проблемы Харькова. На базе платформы действует контакт-центр, куда горожане смогут обращаться со своими проблемами, а также мобильные группы, которые будут выезжать по районам, осматривать проблемные места. После этого, по словам Спасского, будет составляться документ, смета, и выноситься на рассмотрение в сессионный зал горсовета.

"Мы пошли непосредственно к харьковчанам их отели посмотреть, действительно ли все так красиво в Харькове, как это показывают телеканалы. Мы увидели совершенно другую картину. Мы увидели текущие крыши, старые коммуникации, в подвалах по колено воды, грязные подъезды. Поэтому мы решили сделать такую платформу, постоянно действующую - это не выборный проект, а постоянно действующая платформа для работы депутатского корпуса в Харькове. То есть, мы собираем проблемы микрорайонов, вносим на эту платформу, проверяем их. У нас работают постоянно действующий контактный центр, у нас работают мобильные группы по этим вопросам. То есть, мы проверяем этот вопрос, выносим, составляем смету, бюджетирование, и на основании этого мы будем это выносить в сессионный зал. Мне бы хотелось тогда посмотреть на этих кнопок, которые там сидят, которые не проголосуют за инициативу людей. То есть, это непосредственно, будем считать, мини-общественное слушание по распределению бюджетных средств города Харькова, куда их направить, или там на фонтан за 90 млн, или там на ремонт 150 домов. Я думаю, что харьковчане оценят эту инициативу", - отметил он.

Спасский подчеркнул, что к антикризисной платформе смогут присоединиться все политические силы, которые искренне хотят помочь городу.

"Это платформа контроля депутатского корпуса. Она открыта, и мы на нее пригласили все силы политические, в том числе и наших оппнентов... Это платформа, которая будет в себя вбирать многоэтапные направления. Это начиная и от распределения бюджета, это и борьба с наркотиками, это и молодежной политики, образования. То есть, по сути, это будет открытая платформа, в которой каждый харьковчанин или каждый украинец может увидеть, как распределяется бюджет города Харькова, как он тратится", - добавил он.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львовской области депутат сельского совета организовал схему отчуждения земельных участков Минобороны Минобороны Британии назвало Николаевскую область "задним двором РФ" Минобороны презентовало состав нового сухого пайка для военных Защита Родины приравнена к правонарушению: Минобороны будет штрафовать за огонь по российским войскам

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Местные выборы. Трагедия Ан-26. Языковой вопрос |
Ирина Верещук | Борьба за кресло мэра. Трагедия Ан-26 |
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу