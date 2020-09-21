В государстве не осталось инструментов принуждения, – Анатолий Матиос о контроле над правоохранительными органами

Когда расшатывают правоохранительные органы, это приводит к их развалу, предостерег бывший главный военный прокурор

Политика влияет на то, что в Украине качается кресло под каждым, кто выполняет функцию государства.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил главный военный прокурор Украины в 2014-2019 годах Анатолий Матиос.

Гость студии отметил, что, когда из-за политической воли правоохранительные органы начинают расшатывать, когда их назначают и контролируют различные общественные организации, это приводит к развалу правоохранительной системы и к тому, что в государстве не осталось инструментов принуждения.

"Политика влияет на то, что шатается кресло под каждым, выполняющим функцию государства, – от судьи в Краматорске, так и до любого другого правоохранителя, который стоит и думает, а зачем оно мне надо, если завтра государство меня не то что не похвалит, а даже не вспомнит", – отметил Анатолий Матиос.

Бывший главный военный прокурор Украины отметил, что правоохранительные органы не нужно контролировать – им следует предоставить инструменты.

"А когда инструментами – проведением конкурсов в Генеральной прокуратуре фирмой, которая торгует бананами в Киевской области, хотят построить силу права в государстве, то о чем можно говорить? И кто это делал? Это делал светоч юридической науки, который до сих пор сидит у юбки своей жены в Брюсселе, господин Рябошапка. После этого народ начинает сомневаться – а вообще кто-то вменяемый есть? И когда над властью смеются, тот, кто выполняет функцию государства, думает, а зачем за всю власть мне выставляться сейчас сюда?" - отметил Анатолий Матиос.

Напомним, трижды генеральный прокурор Украины в 2002-2003, 2004-2005 и 2007 гг., председатель Союза юристов Украины Святослав Пискун заявлял, что из 800 уволенных после непрохождения аттестации прокуроров 670 оспаривают свое увольнение как незаконное и требуют восстановления на работе.

Ранее Святослав Пискун заявлял, что такого издевательства над правоохранительными органами, как сейчас, не было даже при президентстве Петра Порошенко.

Бывший генеральный прокурор сообщил, что Союз юристов Украины обратился с письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где говорится о том, что дальнейшее промедление с реформой правоохранительной системы, направленной на стабилизацию государственности в Украине, приведет к правовому коллапсу в государстве.