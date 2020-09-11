В государстве есть двое неприкасаемых - президент и руководитель НАБУ, - Григорий Мамка

Заместитель Председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорий Мамка Фото из открытых источников

Нардеп призвал ВРУ уравнять полномочия и ответственность всех руководителей правоохранительных органов

Верховная Рада должна проголосовать за основу за законопроект о том, что все руководители правоохранительных органов имеют одни полномочия и одинаковую ответственность.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.

Парламентарий прокомментировал ситуацию с увольнением руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Президент должен выполнять решение КСУ. То, что международные партнеры, еще раз обращаю внимание, говорят, что нет оснований для увольнения руководителя НАБУ, действительно, четких критериев нет. Но если указ отменен по назначению, то как можно его считать и на основании какого документа назначенным?"- поинтересовался гость студии.

Григорий Мамка отметил, что в этой ситуации президент должен взять на себя ответственность, а парламент, в свою очередь, тоже должен сделать определенный шаг.

"Верховной Раде - проголосовать за законопроект в первом чтении, за основу о том, что все руководители правоохранительных органов, которые входят в них, имеют одни полномочия и одинаковую ответственность, что неприкасаемых двух человек в нашем государстве не должно существовать. У нас неприкосновенный президент Украины и руководитель НАБУ, потому что никто не может его уволить", – заявил Григорий Мамка.

Как сообщалось, 10 сентября Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Парламентарии требуют признать неконституционными полномочия образовать Национальное антикоррупционное бюро Украины. Кроме этого, нардепы просят признать не соответствующими Конституции Украины полномочия назначать на должность и увольнять с должности директора антикоррупционного органа.

Напомним, в конце августа этого года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

Однако в Бюро убеждены, что решение КСУ является политически мотивированным.

"Чтобы уволить Артема Сергеевича, нужен указ президента. Но если он не имеет права назначать, следовательно, и не имеет права увольнять", – отметили в НАБУ.

После отказа Сытника оставить пост в Государственное бюро расследований подали заявление об открытии уголовного производства в отношении чиновника из-за невыполнения решения суда.