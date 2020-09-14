Офис генпрокурора представил новых областных прокуроров в семи регионах

Ирина Венедиктова представила нового прокурора Харьковской области Офис Генерального прокурора

Новоназначенные прокуроры начали свою работу 11 сентября

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и ее заместители представили коллективам семерых новоназначенных руководителей областных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, сама Венедиктова представила руководителя Харьковской областной прокуратуры - Александра Фильчакова.

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Также новым главой Житомирской областной прокуратуры стал Александр Белошицкий, Закарпатской областной прокуратуры - Дмитрий Казак, Хмельницкой областной прокуратуры - Алексей Олейник.

Кроме этого, руководителем прокуратуры Луганской области назначили Николая Прибигу, Черновицкой области - Ирину Кравченко, а Запорожской области - Виктора Приходько.

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Напомним, недавно стало известно, что новым руководителем Львовской областной прокуратуры назначен Антон Войтенко.