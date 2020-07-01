В ГБР заявили, что Порошенко отказался от показаний в бюро

Петр Порошенко Фото из открытых источников

Экс-президенту вручили повестки на допрос на другие даты, но он отказался их получать

В Государственном бюро расследований заявили, что пятый президент Украины Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в ведомстве. Об этом сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по существу предъявленного подозрения, также ему вручали повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - отметил Приймачок.

Он добавил, что защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя главы СВР Сергея Семочко.

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После выхода из ГБР Петр Порошенко вместе со своими приверженцами двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14:00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, сегодня бывший президент Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о назначении членов Высшего совета правосудия.

К слову, накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после обвинения в фальсификации постановления о вручении подозрения экс-президенту Петру Порошенко записала разъяснительное видео относительно процедуры уведомления о подозрении.