В ГБР появился новый и. о. директора: Что о нем известно
Алексей Сухачев имеет степень доктора юридических наук
Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Имеет степень доктора юридических наук, заслуженный юрист Украины.
После учебы начал работать в органах, пройдя путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.
С 2017 по 2019 годы работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры.
В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.
Напомним, ранее должность директора ГБР занимала Ирина Венедиктова. 17 марта Верховная Рада Украины проголосовала за назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой. Ее кандидатуру поддержало 269 народных депутатов. Прочитать больше о карьере и достижениях первой в истории Украины женщины-прокурора можно по ссылке.