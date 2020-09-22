В ГБР появился новый и. о. директора: Что о нем известно

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Алексей Сухачев имеет степень доктора юридических наук

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Сухачев родился в 1978 году в Харькове. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение". Имеет степень доктора юридических наук, заслуженный юрист Украины.

После учебы начал работать в органах, пройдя путь от следователя, оперуполномоченного до заместителя Главного управления Центрального управления СБ Украины.

С 2017 по 2019 годы работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры.

В течение 2019-2020 годов проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины.

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