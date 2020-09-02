В ГБР подали заявление на Сытника из-за невыполнения решения КСУ

Артем Сытник Фото из открытых источников

Сытнику может грозить до 10 лет тюрьмы

В Государственное бюро расследований подали заявление об открытии уголовного производства относительно директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за невыполнения решения Конституционного суда. Соответствующее заявление подал народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, сообщает dubinsky.pro.

В частности, нардеп требует от ГБР открыть уголовное дело, чтобы привлечь Сытника к ответственности по нескольким статьям:

ст. 109 - действия направлены на насильственную смену власти или свержение конституционного строя или захват власти;

ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звание служебного лица, связанное с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа;

ч. 4 ст. 382 - умышленное невыполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решение Конституционного Суда Украины умышленное невыполнение заключения КСУ;

ст. 364 - злоупотребление властью или служебным положением.

Отмечается, что в случае открытия уголовного производства Артему Сытнику может грозить до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Однако, в КСУ отметили, что не имеют полномочий увольнять кого-то или восстанавливать в должности.