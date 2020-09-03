В Европе уже открыто призывают власти Украины что-то сделать с разгулом радикализма в стране, - Волошин

Олег Волошин

"Национальный корпус" сегодня преобразовал масштабное насилие против оппонентов в смысл своего существования. И в Европе уже открыто призывают власти Украины что-то с этим сделать.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин.

Народный депутат отметил, что в последних заявлениях европарламентариев, которые касаются нападений на оппозиционеров, в частности, теракта на трассе Киев-Харьков, нападения на Татьяну Плачкову, других актов насилия против общественных организаций и национальных меньшинств, прямо указывается на то, что источником зла в форме правого радикализма и насилия есть конкретная политическая партия – "Национальный корпус".

По словам Волошина, проблема "правого радикализма" в Украине началась не вчера, а еще в 2014-м году, и сегодня в Украине насчитывается немало радикальных организаций, однако именно "Национальный корпус" превратил масштабное насилие против оппонентов в смысл своего существования.

"И уже открыто в Европе фактически призывают власть что-то с этим сделать. А сделать можно только одно – просто запретить эту организацию", – подчеркнул нардеп

А всех ответственных за насилие, добавил Волошин, необходимо привлечь к ответственности.

"В частности, и лично господина Белецкого. А если власть этого не сделает, то она не только в глазах украинского общества, но и европейской политической элиты, будет выглядеть как пособник Белецкого и его боевиков", – прокомментировал Олег Волошин.

Напомним, член Комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмущена серией недавних нападений радикалов в Украине.

"За последние несколько месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев в Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране", - отметила она.

Добавим, что 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, который открыто заявляет о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов - За жизнь", принадлежала главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.