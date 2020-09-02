В Европарламенте возмущены "сафари" Нацкорпуса и нападением на нардепа Волошина

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Член комитета по гражданским свободам и правосудию Европарламента Беттина Фоллат возмущена серией недавних нападений радикалов в Украине.

"За последние пару месяцев мы стали свидетелями целой серии нападений экстремистов из крайне правых группировок на политиков, активистов, мигрантов и беженцев в Украине. В прошлом месяце член украинского парламента Олег Волошин подвергся нападению группы радикалов в центре Киева. Это только один из примеров продолжающегося насилия со стороны ультраправых в стране", – отметила она.

Фоллат подчеркнула, что одна из самых известных украинских ультраправых группировок - Национальный корпус - несет ответственность за многочисленные нападения в рамках объявленного ею "Человеческого сафари" в Украине.

"Я осуждаю эти жестокие, бесчеловечные нападения и призываю украинских официальных лиц действовать решительно для их прекращения", – добавила европарламентарий.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов – За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.