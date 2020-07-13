В Европарламенте резко осудили всплеск насилия правых радикалов в Украине

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Европарламентарии уверены, что радикалы связаны с властью

Депутат Европарламента Клер Дэйли от Ирландии резко осудила недавние нападения праворадикалов, произошедшие в Украине.

"Правительства ЕС содействовали развитию крайнего национализма в Украине для реализации своей геополитической повестки, и теперь неонацисты с правительственными связями избивают оппонентов и угрожают гражданскому обществу. Нацизм в любой стране является угрозой для всех. Европа должна прекратить подпитывать его рост в Украине и в других местах", – отметила она.

Дэйли подчеркнула, что нацизм в любой стране является угрозой для всех. "Европа должна прекратить подпитывать его рост, в Украине и где-либо еще", – добавили в офисе европарламентария.

Напомним, 12 июля украинский блогер и лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил о нападении праворадикальной организации "Нацкорпус" на дом главы штаба его политсилы в Харькове. А 25 июня в Харькове ночью избили члена "Партии Шария", сам Шарий подозревает и в этом нападении членов "Нацкорпуса".

Отметим также, что 3 июля на офис Полтавской горорганизации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" была совершена террористическая атака – в открытое окно офиса неизвестный бросил гранату. В ответ "Оппозиционная платформа - За жизнь" потребовала от президента прекратить голословные обвинения и политические преследования партии и ее лидеров.

"У Зеленского нет претензий к тем, кто бросает гранаты в офис нашей партии, кто забивает недовольных битами, ему не интересно, кто финансирует эти банды в Украине. Его интересует наша политическая сила! "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от Владимира Зеленского прекратить политическое давление на партию и прекратить попытки дискредитации председателя политического совета партии Виктора Медведчука. Эти попытки напрасны, а политические преследования противозаконны", – заявили в партии.