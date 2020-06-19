В Европарламенте ожидают ответ Зеленского на открытое письмо Медведчука

Депутат Европарламента от Германии (партия "Альтернатива для Германии"), доктор Максимилиан Кра Фото из открытых источников

Депутат Европарламента от Германии доктор Максимилиан Кра прокомментировал открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я счастлив, что есть один очевидный политик в Украине, который по-настоящему поддерживает минские договоренности и борется за мир. Мы сейчас имеем нового президента в Украине, но мы не имеем мира. И только Виктор Медведчук, имееющий связь с международным миром. И я поддерживаю это, потому что это единственный реальный путь закончить войну на Донбассе. Это стандарт всех мировых демократий, особенно в Европе. Власть должна реагировать, отвечать и принимать во внимание то, что предлагают оппозиционные лидеры. Когда я впервые услышал, что нет реакции на такое письмо, я был шокирован, если честно", – сказал Кра.

Об этом сообщает "112 Украина".

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Он подчеркнул, что европарламентарии тратят много денег ЕС на помощь Украине.

"Потому что мы тратим много денег Европейского союза, чтобы помочь Украине, поддержать ваши усилия. А это означает, что мы также ожидаем демократических стандартов. Это означает, что если оппозиционные лидеры пишут письма, делают предложения, то власть обязана реагировать на них, принимать во внимание и должным образом отвечать. И я надеюсь, что скоро это произойдет", – добавил Максимилиан Кра.

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Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не значит идти по пути концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.