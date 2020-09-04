В Европарламенте осудили нападения ультраправых в Украине и выразили поддержку организациям, противостоящим этому насилию

Фото из открытых источников

В Европарламенте осуждают нападения ультраправых в Украине, заявил представитель от Испании Мигель Урбан.

"На протяжении последних лет мы видели не только ультраправые силы, но и крайне опасный ультраправый терроризм по всей территории Европы. Мы видели нападения в Германии, Италии, Испании… и главным образом в Украине. В течение последних лет, ультраправые силы разжигают политическое насилие в стране, преследуя общественные организации и в принципе любого человека с мнением, которое отличается. Сейчас мы осуждаем эти нападения", – сказал Урбан.

Он напомнил, что в августе в Украине произошли нападения на автобусы, общественные организации.

"Мы хотим выразить свою солидарность со стороны Европарламента в Брюсселе и антифашистам и организациям, которые противостоят фашистскому насилию. Мы выражаем всю нашу солидарность и поддержку", – добавил евродепутат.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов – За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Нацкорпуса" напали на съемочную группу, а также на приглашенных гостей – Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.