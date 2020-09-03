В Европарламенте обеспокоены ситуацией в Украине после теракта под Харьковом

Марк Тарабелла ru.qwe.wiki

В Евросоюзе выразили обеспокоенность сложившейся в Украине ситуацией после недавнего теракта под Харьковом. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Бельгии Марк Тарабелла, передает телеканал NEWSONE.

По его словам, Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Украине после недавнего теракта под Харьковом. Европейский Союз остается очень внимательным к тому, что происходит в Украине. Когда вооруженная группировка Национального корпуса нападает на граждан и пропагандирует насилие, ненависть и дискриминацию, атакуются именно демократия и все ценности, которые также являются нашими", - отметил депутат.

Напомним, 27 августа на трассе Киев - Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 члена организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по автобусу был открыт огонь из автоматического оружия, сообщили в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Там отметили, что огнестрельные ранения получили два человека, которые находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

"Это преступление "Нацкорпуса" и "Азова" является следствием безнаказанности национал-радикалов, действующих при прямом покровительстве и подстрекательстве власти, в том числе президента Зеленского, открыто заявляющего о своей поддержке их позиции", – сказано в заявлении.

В свою очередь народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин заявил, что политсила будет просить Европарламент признать "Нацкорпус" террористической организацией.

Позже стало известно, что машина, на которой приехали расстреливать "Патриотов – За жизнь", принадлежит главе "Нацкорпуса" Днепропетровской области.

Кроме того, в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK ко Дню Независимости Украины представители "Национального Корпуса" напали на съемочную группу, а также приглашенных гостей - Татьяну Плачкову и Богдана Гиганова.