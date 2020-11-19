live
Новости » Политика Читати новину українською

В это воскресенье Львов, Днепр, Черкассы и еще восемь городов повторно будут выбирать мэра, - ЦИК

Фото из открытых источников

По информации Центризбиркома, во многих городах уже состоялись дебаты

В воскресенье, 22 ноября, в 11 городах состоится второй тур на выборах городского главы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в своем Facebook.

"В это воскресенье 11 украинских городов снова будут выбирать городских глав. Во многих городах уже состоялись дебаты. Надеемся, это помогает определиться с кандидатом и в воскресенье таки прийти еще раз на участок. Повторно будут голосовать в городах Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы", - отметили в Центризбиркоме.

Также в ЦИК напомнили, что правила безопасности на избирательных участках неизменны: маска и личная ручка, соблюдение дистанции, а также отдельная кабинка для голосования для избирателей с признаками заболевания.

Новости по теме: Местные выборы - 2020: Какие полномочия имеют мэр города, местный совет и его депутаты

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для второго тура выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году. Размер денежного залога для кандидата в депутаты составляет 1 тыс. грн, а для кандидата в мэры - 5 тыс. грн.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Больных COVID-19 должны лечить и без семейного врача, - Степанов Без карантина Украина получит 30 тыс. случаев коронавируса в сутки, - Степанов Степанов заболел COVID-19 без семейного врача, теперь Минздрав возьмется за украинцев без декларации Сейчас в украинских больницах находится почти 28 тысяч больных COVID-19, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Ирина Верещук | Ток-шоу
Проект госбюджета-2021. Развитие космической отрасли | Ток-шоу
Антикарантинные протесты. В школу с 5 лет. Космическая отрасль Украины | Детали дня | 18.11.20
Чем закончились митинги ФЛП? Бюджет-2021. Цифровизация эпидемии | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу