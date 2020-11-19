В это воскресенье Львов, Днепр, Черкассы и еще восемь городов повторно будут выбирать мэра, - ЦИК

По информации Центризбиркома, во многих городах уже состоялись дебаты

"В это воскресенье 11 украинских городов снова будут выбирать городских глав. Во многих городах уже состоялись дебаты. Надеемся, это помогает определиться с кандидатом и в воскресенье таки прийти еще раз на участок. Повторно будут голосовать в городах Львов, Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Полтава, Николаев, Славянск, Никополь, Ровно, Ужгород и Черкассы", - отметили в Центризбиркоме.

Также в ЦИК напомнили, что правила безопасности на избирательных участках неизменны: маска и личная ручка, соблюдение дистанции, а также отдельная кабинка для голосования для избирателей с признаками заболевания.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия определила размер денежного залога для второго тура выборов, избирательный процесс которых начинается в 2020 году. Размер денежного залога для кандидата в депутаты составляет 1 тыс. грн, а для кандидата в мэры - 5 тыс. грн.