В ЕС видят риск регресса Украины в борьбе с коррупцией, - СМИ

На саммите Украина-ЕС планируют рассмотреть вопрос коррупции в Украине Фото из открытых источников

В ЕС не видят фактических результатов борьбы с коррупцией

В Европейском Союзе видят риск остановки прогресса Украины в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванный источник в структурах ЕС.

"По борьбе с коррупцией - я бы не сказал, что есть регресс. Но есть риск такого регресса", - отметил собеседник.

По словам источника, в ЕС положительно оценивают создание антикоррупционных органов, однако обеспокоены фактическими результатами борьбы с коррупцией.

"Если речь идет об институции - то стакан наполовину полон. Если о реальных результатах - то наполовину пустой. Где реальные посадки виновных в коррупции?"- отмечает источник.

Кроме этого, в Брюсселе обеспокоены последними событиями в Украине вокруг антикоррупционных структур. В частности, речь идет о процедуре отбора нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и судебном решении в отношении главы НАБУ Артема Сытника.

Кроме этого, источник сообщил, что Евросоюз будет активно следить за событиями вокруг "Приватбанка".

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Отмечается, что вопрос коррупции в Украине станет одной из тем завтрашнего саммита Украина-ЕС. По данным СМИ, также ключевыми темами саммита станут выполнение Соглашения об ассоциации, борьба с пандемией коронавируса, а также ситуация на Донбассе и борьба с гибридными угрозами со стороны России.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционной стратегии на 2020-2024 годы. Документ предусматривает усовершенствование общей системы предотвращения и противодействия коррупции, а также направлен на обеспечение неотвратимости ответственности за это преступление.