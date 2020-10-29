В ЕС считают решение КСУ основанием для временного приостановления безвиза

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Антикоррупционные меры, которые отменил КСУ, были критерием для предоставления Украине безвиза

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного Суда Украины относительно деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза. Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текст которого есть в распоряжении издания "Европейская правда".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временного приостановления действия безвизового режима", - говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешней деятельности и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным на повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы являются квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

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В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ);

распространение на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ);

интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и тому подобное.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по проработке изменений в Конституцию Украины, в которую бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - говорится в письме.

Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить проработки изменений в Конституцию Украины, которые бы, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов. В частности, полномочия НАПК по проверке деклараций суд признал такими, что не отвечают Конституции Украины.

Позже там заявили, что КС отменил электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти.

Впоследствии стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны для определения мер неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны. Вероятно на этом заседании будет обсуждение решения КСУ.