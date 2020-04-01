В ЕС осудили указ Путина относительно земли в Крыму

В ЕС назвали нарушением международного права указ Путина относительно земли в Крыму Фото из открытых источников

В ЕС отметили, что этот указ может привести к произвольному лишению имущества

Европейский Союз не признал указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому большую часть оккупированного Крыма и город Севастополь были добавлены в перечень приграничных территорий Российской Федерации, где лица без российского гражданства не могут владеть землей.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.

"Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крымского полуострова Россией. Эта аннексия является явным нарушением международного права. Поэтому Евросоюз не признает и этот указ, который является еще одной попыткой насильственной интеграции незаконно аннексированного полуострова в Россию. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в ЕС отметили, что этот указ нарушает нормы международного гуманитарного права, поскольку это еще один шаг в направлении навязывания российского гражданства на полуострове. В частности, такое решение президента РФ может привести к произвольному лишению имущества граждан, проживающих в Крыму.

"Европейский Союз и в дальнейшем ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Европейский Союз непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом", - добавили в ЕС.

Напомним, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин расширил перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками.