В ЕС не хотят повторения украинского евромайдана в Беларуси, это и есть объективная оценка того, что произошло в Украине, - Медведчук

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук отметил, что Евросоюзе не хотят повторения украинского евромайдана в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба партии ОПЗЖ.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррель заявил в интервью испанской газете El Pais, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. По его словам, сегодняшний кризис в Беларуси не похож на ситуацию, которая была в Украине в 2013–2014 годах. Боррель считает, что протесты в Украине имели геополитический характер, ведь украинцы делали выбор между Европой и Россией под флагами Евросоюза", - отметил Медведчук.

По его словам, В ЕС считают, что белорусы просто требуют гражданских свобод и прав.

"Европейских флагов нет на демонстрациях. И Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину. Мы должны способствовать политической реформе, но не выступать в роли искажающего фактора, как нас могут воспринимать с российской стороны. Это напряжение между Европой и Россией закончилось огнем, насилием и распадом украинской территории", – заявил народный депутат.

Также Боррель заявил, что, хотя Европейский Союз не признает легитимность действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, он должен продолжать работу с ним.

По словам Виктора Медведчука, ранее французский президент Эммануэль Макрон также заявлял, что Евросоюз не хочет повторения украинского сценария в Беларуси.

"Интересно, что заявления Макрона и Борреля были сделаны достаточно давно (Борреля – еще 23 августа 2020 года), но их никак не прокомментировали представители высшей власти Украины. Понятно, ведь это не позволит вечно крутить заезженную пластинку о том, что "весь мир с нами" и "Украина – форпост европейской цивилизации, противостоящей российским варварам", - добавил Виктор Медведчук.

Также украинский политик отметил, что исключительно позитивным является то, что в Европе стали осознавать истинный – преступный – характер событий в Украине в конце 2013 года – начале 2014-го и свою роль в них.

Напомним, недавно нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива отмечал, что Белорусы не должны повторять горький опыт украинцев и не верить в обещания Запада, которые оборачиваются потерей контроля за страной и потерей будущего.