В ЕС назвали Россию стороной конфликта на Донбассе

Энрике Мора Фото из открытых источников

Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Евросоюз снял санкции

Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности, политический директор Энрике Мора заявил, что Российская Федерация является стороной конфликта на Донбассе, однако Россия должна стать "частью решения" если хочет, чтобы Евросоюз снял санкции. Об этом он сказал во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock.

"Для нас понятна роль России. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона", - отметил Энрике Мора.

Он добавил, что позиция ЕС остается неизменной до тех пор, пока "мы не увидим четкого прогресса в этом вопросе".

"Несмотря на нарушения "режима тишины" на Донбассе не были зафиксированы человеческие жертвы, поэтому можно считать, что договоренность "более-менее работает", - прокомментировал генсек Европейской службы внешней деятельности обстрелы, которые произошли в первый день всеобъемлющего перемирия.

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Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может выступать как гарант соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, поскольку не является участником этого конфликта.