В ЕС хотят услышать от Зеленского оценку усилий, направленных на решение конфликта на Донбассе, - СМИ

Владимир Зеленский Офис президента

В ЕС отметили, что Зеленский "был очень активен и конструктивен в усилиях, направленных на разрешение конфликта и это то, что очень ценится"

На саммите Украина-ЕС 6 октября лидеры Евросоюза ожидают услышать от президента Украины Владимира Зеленского оценку процесса разрешения конфликта на Донбассе. Об этом заявил высокопоставленный европейский чиновник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим услышать от Зеленского его мнение, его оценку, где есть прогресс, где его нет. Я уверен, что обмен мнениями поможет европейской стороне либо в прямых контактах с президентом Путиным, либо в более многосторонних рамках", - заявил чиновник.

Также он заверил, что Евросоюз подтвердит свою непоколебимую поддержку суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины, а также мирному решению конфликта и выполнению Минских договоренностей.

"Мы подчеркнем ответственность России в отношении выполнения Минских договоренностей. И мы повторим нашу обеспокоенность присутствием российского военного оборудования и персонала на неподконтрольных правительству территориях", - добавил чиновник.

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В то же время политик констатировал, что Зеленский "был очень активен и конструктивен в усилиях, направленных на разрешение конфликта и это то, что очень ценится".

"Мы надеемся, что Россия сделает то же. Мы также будем говорить о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых в Париже. Для нас важно, что были сделаны определенные шаги, и есть реальные результаты. Мы также обеспокоены гуманитарной ситуацией в неподконтрольных территориях, которая ухудшилась по причине коронавируса", - добавил он.

Напомним, недавно СМИ сообщали, что в Европейском Союзе видят риск остановки прогресса Украины в вопросе борьбы с коррупцией и планируют этот вопрос рассмотреть во время саммита Украина-ЕС.