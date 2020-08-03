У "ЕС" – хорошие позиции на западе, а "Оппозиционная платформа – За жизнь" может набрать до 25% на юго-востоке, – Загородний

Тарас Загородний Скриншот видео

Политтехнолог спрогнозировал, какие политические силы поддержат избиратели в разных регионах Украины на местных выборах

На местных выборах у "Европейской Солидарности" хорошие позиции на западе Украины и неплохие – в Киеве, а на юго-востоке "Оппозиционная платформа – За жизнь" может набрать в местные советы 20-25%.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Политтехнолог спрогнозировал, какие политические силы могут получить существенную поддержку в различных регионах.

"Пока у "Европейской Солидарности" хорошие позиции на западе Украины. Это Галичина, конечно. В Киеве довольно неплохо, поэтому, конечно, там будет совсем другой расклад. Там всегда у "слуг народа" недостаточно высоки были рейтинги даже на пике их популярности. Другая ситуация на условном юго-востоке, где хорошие позиции будет иметь "Оппозиционная платформа – За жизнь" господина Юрия Бойко и господина Медведчука. Там будет интересно. Там они до 20-25% могут набрать и в облсовет, и в горсовет", – отметил Тарас Загородний.

Политтехнолог добавил: "Местные советы – это не Верховная Рада, нет обязательного условия о создании коалиции. Поэтому там, скорее всего, будут создаваться такие временные коалиции, которые не будут иметь никакой формальной связи, но будут ориентированы в первую очередь на мэра, потому что мэр здесь, действительно, здесь главное действующее лицо, и он может сформировать коалицию "под себя".

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.

Добавим, политолог Василий Вакаров прогнозирует, что на местных выборах "Слуга народа" получит не более половины от своего общенационального рейтинга, а это 12-15% поддержки.