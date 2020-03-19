В ОРДО заявили о полном закрытии линии разграничения с Украиной

Пушилин не сообщил, до какого числа будут действовать такие ограничительные меры

В ОРДО полностью закрывают все блокпосты с Украиной из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом накануне заявил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин, сообщают Vesti.

"Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине будет увеличиваться, в том числе в связи с массовым возвращением украинских граждан из Италии, Испании, Польши и других европейских государств, где зафиксированы уже тысячи зараженных", - аргументировал свое решение Пушилин.

Главарь НВФ отметил, что ограничения вступят в силу с 00:00 часов 21 марта 2020 года, до этого периода у всех желающих есть время для пересечения границы.

Вместе с тем Пушилин не сообщил, до какого числа будут действовать такие ограничительные меры. Также он отметил, что сейчас в ОРДО не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на территории ОРДЛО находится 91 человек с подозрением на пневмонию, при этом на временно оккупированных территориях отсутствуют тесты на определение COVID-19.