В "ДНР" зачищают украинский язык из-за планов РФ забрать эти территории, - Климкин

По мнению экс-министра, договоренности с РФ без западных партнеров будут способствовать реализации российского сценария

В так называемой "ДНР" решили лишить украинский язык статуса "государственного" якобы из-за планов Российской Федерации забрать отдельные регионы Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в Facebook

" Так называемая народная рада так называемой ДНР приняла решение о зачистке украинского языка - она уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории, независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - отметил Климкин.

Также экс-министр иностранных дел прокомментировал возможный, по его мнению, сценарий для Украины в случае договоренностей с Российской Федерацией без участия западных партнеров.

" Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. А первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо завершаются. Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте", - добавил Павел Климкин.