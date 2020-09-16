В "ДНР" обвинили Киев в дезавуировании договоренностей по прекращению огня

НВФ обвинили Украину в срыве инспекции в Шумах Фото из открытых источников

В самопровозглашенной "ДНР" обвинили украинскую сторону в дезавуирование договорённостей по прекращению огня от 22 июля, сообщает "Страна".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - говорится в заявлении "МИД ДНР".

Напомним, ранее так называемый "Министр иностранных дел ДНР" и полномочный представитель "республики" в Трехсторонней контактной группе Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по новому обмену пленными невозможен. Чтобы он был достигнут, Киев должен пересмотреть постановление об отмене местных выборов на Донбассе, принятое Верховной Радой 15 июля.