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В "ДНР" обвинили Киев в дезавуировании договоренностей по прекращению огня

НВФ обвинили Украину в срыве инспекции в Шумах

 Фото из открытых источников

В самопровозглашенной "ДНР" обвинили украинскую сторону в дезавуирование договорённостей по прекращению огня от 22 июля, сообщает "Страна".

"Украина отказалась от задействования согласованного 22 июля в рамках мер по усилению режима прекращения огня координационного механизма реагирования на нарушения. Тем самым все дополнительные меры были разрушены украинской стороной.

Мы внесли предложение о повторном согласовании мер по усилению режима прекращения огня. Сожалеем о позиции украинской стороны, из-за которой весь пакет мер придется согласовывать заново", - говорится в заявлении "МИД ДНР".

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Напомним, ранее так называемый "Министр иностранных дел ДНР" и полномочный представитель "республики" в Трехсторонней контактной группе Наталья Никонорова заявила, что прогресс в переговорах по новому обмену пленными невозможен. Чтобы он был достигнут, Киев должен пересмотреть постановление об отмене местных выборов на Донбассе, принятое Верховной Радой 15 июля. 

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