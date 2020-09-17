В Днепре за выборами будут следить юристы, связанные с Петровским, - СМИ

Лидер партии "Голос" Кира Рудык Фото из открытых источников

В территориальной избирательной комиссии партию "Голос" будут представлять юристы, связанные с местной "Слугой народа" и известным авторитетным бизнесменом Петровским. Об этом сообщает портал 49000.COM.UA.

Евгений Текутьев Фото из открытых источников

49000.COM.UA

49000.COM.UA

В начале сентября партия "Голос" заменила двух своих представителей в ТИК на Евгения и Елену Текутьевых. Семейство адвокатов совладеет консалтинговой компанией "Кортес", которая прописана по тому же адресу, что и офис юриста Алексея Корнилова.

49000.COM.UA

49000.COM.UA

Корнилов же, в свою очередь, владеет общим бизнесом с Сергеем Жарко, который возглавил ТИК по квоте президентской партии "Слуга народа".

Примечательно, что и Корнилов, и Жарко на президентских выборах представляли интересы "Европейской солидарности". Как известно, некоторых из местных представителей "ЕС", вроде главы фракции в облсовете Глеба Прыгунова видели в компании местного авторитетного бизнесмена Александра Петровского, известного в узких кругах, как "Нарик"

Александр Петровский Фото из открытых источников

Более того, первым номером по спискам "Слуги народа" на выборы в облсовет баллотируется Святослав Олейник. Тот, как известно, является главой облсовета, чьим пиаром занимается канал сестры Петровского D1.

Похоже, что "Голос" повторяет судьбу Партии Шария, областное руководство которой разогнал сам лидер партии за то, что те, по словам самого Шария, продались партнеру Петровского Коломойскому.

Также стоит отметить, что Текутьевы и ранее работали в избирательных комиссиях, и их замечали в фальсификациях, в частности против Краснова и Филатова. Примечательно, что в избирательной комиссии Центрального района в Днепре также будет сын Текутьевых. Так что на этих выборах семейство будет зарабатывать в полном составе.